В Коломне олимпийская спортсменка Лобышева провела мастер-класс для беженцев из Донбасса

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Заслуженный мастер спорта, бронзовая призёрка Олимпийских игр 2006 года в Турине и Игр 2014 года в Сочи Екатерина Лобышева в Коломне провела мастер-класс для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик.
В Коломне олимпийская спортсменка Лобышева провела мастер-класс для беженцев из Донбасса
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Минспорта Московской области.

«Для многих детей это были первые попытки встать на коньки. В ходе благотворительной акции было также организовано и массовое катание, где гости всех возрастов могли свободно покататься по льду конькобежного центра», — говорится в сообщении ведомства.

Участники мастер-класса получили памятные подарки.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменскую область приехали 55 беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины.

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