В Коломне олимпийская спортсменка Лобышева провела мастер-класс для беженцев из Донбасса
- РИА Новости
Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Минспорта Московской области.
«Для многих детей это были первые попытки встать на коньки. В ходе благотворительной акции было также организовано и массовое катание, где гости всех возрастов могли свободно покататься по льду конькобежного центра», — говорится в сообщении ведомства.
Участники мастер-класса получили памятные подарки.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменскую область приехали 55 беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины.