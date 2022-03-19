В Коломне олимпийская спортсменка Лобышева провела мастер-класс для беженцев из Донбасса

Заслуженный мастер спорта, бронзовая призёрка Олимпийских игр 2006 года в Турине и Игр 2014 года в Сочи Екатерина Лобышева в Коломне провела мастер-класс для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Минспорта Московской области.

«Для многих детей это были первые попытки встать на коньки. В ходе благотворительной акции было также организовано и массовое катание, где гости всех возрастов могли свободно покататься по льду конькобежного центра», — говорится в сообщении ведомства.

Участники мастер-класса получили памятные подарки.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменскую область приехали 55 беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины.