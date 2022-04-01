Минобороны России: украинские военные обстреляли село в Киевской области
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«В Киевской области подразделения Вооружённых сил Украины из крупнокалиберных артиллерийских систем «Пион» и «Гиацинт» в течение 2,5 часа непрерывно обстреливали населённый пункт Новая Басань, что привело к многочисленным жертвам среди местных жителей», — заявил Мизинцев.
В Минобороны России также сообщили, что украинские боевики заминировали шлюзы Александровской ГЭС.
Ранее в ДНР заявили, что украинские военные обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка. Было выпущено 18 снарядов калибром 122 мм.
Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что украинские военные обстреливают посёлок Шахты им. В.И. Ленина.
30 марта Росгвардия сообщила, что сотрудники и военнослужащие ведомства доставили более 20 тонн гуманитарной помощи жителям Киевской области.