Минобороны России: украинские военные обстреляли село в Киевской области

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Украинские военные обстреляли из артиллерийских орудий село Новая Басань в Киевской области. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Минобороны России: украинские военные обстреляли село в Киевской области
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«В Киевской области подразделения Вооружённых сил Украины из крупнокалиберных артиллерийских систем «Пион» и «Гиацинт» в течение 2,5 часа непрерывно обстреливали населённый пункт Новая Басань, что привело к многочисленным жертвам среди местных жителей», — заявил Мизинцев.

В Минобороны России также сообщили, что украинские боевики заминировали шлюзы Александровской ГЭС.

Ранее в ДНР заявили, что украинские военные обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка. Было выпущено 18 снарядов калибром 122 мм.

Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что украинские военные обстреливают посёлок Шахты им. В.И. Ленина.

30 марта Росгвардия сообщила, что сотрудники и военнослужащие ведомства доставили более 20 тонн гуманитарной помощи жителям Киевской области.

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