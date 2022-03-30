Сотрудники Росгвардии доставили более 20 тонн гумпомощи жителям Киевской области

Росгвардия сообщила, что сотрудники и военнослужащие ведомства доставили более 20 тонн гуманитарной помощи жителям Киевской области.

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