Сотрудники Росгвардии доставили более 20 тонн гумпомощи жителям Киевской области 

Короткая ссылка
Росгвардия сообщила, что сотрудники и военнослужащие ведомства доставили более 20 тонн гуманитарной помощи жителям Киевской области.
Сотрудники Росгвардии доставили более 20 тонн гумпомощи жителям Киевской области 
  • © РИА Новости / Максим Блинов

Об этом информирует РИА Новости.

«Сотрудники и военнослужащие войск национальной гвардии Российской Федерации передали более 20 тонн гуманитарного груза жителям Киевской области», — заявила пресс-служба Росгвардии.

Жителям раздали продовольственные наборы, медикаменты и предметы первой необходимости.

Ранее в Росгвардии сообщили о поимке боевика теробороны Украины, владеющего ценными сведениями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить