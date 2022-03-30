Сотрудники Росгвардии доставили более 20 тонн гумпомощи жителям Киевской области
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Об этом информирует РИА Новости.
«Сотрудники и военнослужащие войск национальной гвардии Российской Федерации передали более 20 тонн гуманитарного груза жителям Киевской области», — заявила пресс-служба Росгвардии.
Жителям раздали продовольственные наборы, медикаменты и предметы первой необходимости.
Ранее в Росгвардии сообщили о поимке боевика теробороны Украины, владеющего ценными сведениями.