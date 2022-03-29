В Росгвардии сообщили о поимке боевика теробороны Украины, владеющего ценными сведениями
- РИА Новости
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«Военнослужащие Росгвардии майор Д. Симутин и старший прапорщик А. Ларионов задержали участника территориальной обороны Украины, пытавшегося прорваться на автомобиле через боевые порядки тактической группы», — заявили в пресс-службе Росгвардии.
Отмечается, что, кроме оружия и боеприпасов, у боевика была обнаружена фото- и видеоаппаратура, он также обладал важной информацией, позволившей подразделению избежать потерь при выполнении боевой задачи.
Ранее сообщалось, что военнослужащие отряда специального назначения Росгвардии совместно с сотрудниками МЧС доставили гуманитарную помощь в город Купянск Харьковской области.