В Росгвардии сообщили о поимке боевика теробороны Украины, владеющего ценными сведениями

Бойцы Росгвардии в ходе спецоперации по защите Донбасса задержали боевика теробороны Украины, владеющего ценными сведениями.

«Военнослужащие Росгвардии майор Д. Симутин и старший прапорщик А. Ларионов задержали участника территориальной обороны Украины, пытавшегося прорваться на автомобиле через боевые порядки тактической группы», — заявили в пресс-службе Росгвардии.

Отмечается, что, кроме оружия и боеприпасов, у боевика была обнаружена фото- и видеоаппаратура, он также обладал важной информацией, позволившей подразделению избежать потерь при выполнении боевой задачи.

Ранее сообщалось, что военнослужащие отряда специального назначения Росгвардии совместно с сотрудниками МЧС доставили гуманитарную помощь в город Купянск Харьковской области.