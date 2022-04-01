Российские военные ракетами уничтожили штаб украинской группировки в районе Шахтёрского
- РИА Новости
«Высокоточными крылатыми ракетами «Оникс» берегового ракетного комплекса «Бастион» уничтожен штаб группировки украинских войск в районе населённого пункта Шахтёрское», — заявил Конашенков.
По его словам, в результате удара ликвидированы до 40 военных, а также пять единиц военной техники.
Ранее Минобороны России опубликовало видео уничтожения установок зенитно-ракетной системы С-300 украинских войск на пусковых позициях корректируемым снарядом «Краснополь».
Утром 14 марта Минобороны России показало видео, на котором российские штурмовики Су-25 уничтожают склады боеприпасов украинских вооружённых сил.