Российские военные ракетами уничтожили штаб украинской группировки в районе Шахтёрского

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Российские военные высокоточными крылатыми ракетами «Оникс» уничтожили штаб группировки украинских войск в районе населённого пункта Шахтёрское, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Российские военные ракетами уничтожили штаб украинской группировки в районе Шахтёрского
  • РИА Новости

«Высокоточными крылатыми ракетами «Оникс» берегового ракетного комплекса «Бастион» уничтожен штаб группировки украинских войск в районе населённого пункта Шахтёрское», — заявил Конашенков.

По его словам, в результате удара ликвидированы до 40 военных, а также пять единиц военной техники.

Ранее Минобороны России опубликовало видео уничтожения установок зенитно-ракетной системы С-300 украинских войск на пусковых позициях корректируемым снарядом «Краснополь».

Утром 14 марта Минобороны России показало видео, на котором российские штурмовики Су-25 уничтожают склады боеприпасов украинских вооружённых сил.

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