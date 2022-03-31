В Минобороны России сообщили о срыве эвакуации из Мариуполя из-за обстрелов ВСУ

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Эвакуация мирного населения из Мариуполя в Запорожскую область была сорвана из-за обстрелов украинских военных. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
В Минобороны России сообщили о срыве эвакуации из Мариуполя из-за обстрелов ВСУ
  • © РИА Новости / Максим Блинов

Отмечается, что российская сторона с 10:00 мск 31 марта открыла гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье.

«Вместе с тем вынуждены констатировать, что заявленная гуманитарная операция была подло и цинично сорвана киевскими властями», — заявил Мизинцев.

По словам военачальника, ВСУ и националистические батальоны неоднократно подвергали коридор обстрелам из миномётов и крупнокалиберных пулемётов.

Ранее в Минобороны сообщили, что российская сторона в ходе военной спецоперации на Украине продолжит ежедневно открывать и обеспечивать гуманитарные коридоры на всех направлениях.

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