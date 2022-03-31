В Минобороны России сообщили о срыве эвакуации из Мариуполя из-за обстрелов ВСУ
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Отмечается, что российская сторона с 10:00 мск 31 марта открыла гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье.
«Вместе с тем вынуждены констатировать, что заявленная гуманитарная операция была подло и цинично сорвана киевскими властями», — заявил Мизинцев.
По словам военачальника, ВСУ и националистические батальоны неоднократно подвергали коридор обстрелам из миномётов и крупнокалиберных пулемётов.
Ранее в Минобороны сообщили, что российская сторона в ходе военной спецоперации на Украине продолжит ежедневно открывать и обеспечивать гуманитарные коридоры на всех направлениях.