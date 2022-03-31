В Минобороны России заявили об открытии гумкоридора из Мариуполя в Запорожье с 1 апреля

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Российская сторона открывает с 1 апреля гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
В Минобороны России заявили об открытии гумкоридора из Мариуполя в Запорожье с 1 апреля
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«По личным просьбам президента Франции и федерального канцлера Германии к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с 10:00 мск 1 апреля Вооружённые силы России вновь открывают гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье (с промежуточным пунктом в Бердянске)», — сказал он.

По словам Мизинцева, Россия предлагает провести гуманитарную операцию при участии представителей Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного комитета Красного Креста (МККК).

Ранее в Минобороны сообщили, что российская сторона в ходе военной спецоперации на Украине продолжит ежедневно открывать и обеспечивать гуманитарные коридоры на всех направлениях.

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