Ополченец прокомментировал попытки украинских вертолётов вывезти националистов
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«Там были азовцы, офицеры Главного управления разведки, были высокопоставленные азовцы и раненые азовцы. Я так понимаю, не всех вывозили, значит, кого-то по блату. Раненых действительно очень много», — сказал он.
Ранее в Народной милиции Донецкой Народной Республики заявили об уничтожении двух украинских вертолётов недалеко от Мариуполя.
Отмечается, что один из них был сбит из захваченного Stinger.