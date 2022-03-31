Ополченец прокомментировал попытки украинских вертолётов вывезти националистов

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Блогер, ополченец Владлен Татарский в рамках стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» заявил, что на украинских вертолётах, один из которых сбили 31 марта силы ДНР, раненых увозили не всех, а по блату.
Ополченец прокомментировал попытки украинских вертолётов вывезти националистов
  • © Пресс-служба УНМ ДНР

«Там были азовцы, офицеры Главного управления разведки, были высокопоставленные азовцы и раненые азовцы. Я так понимаю, не всех вывозили, значит, кого-то по блату. Раненых действительно очень много», — сказал он.

Ранее в Народной милиции Донецкой Народной Республики заявили об уничтожении двух украинских вертолётов недалеко от Мариуполя.

Отмечается, что один из них был сбит из захваченного Stinger.

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