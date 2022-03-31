В ДНР заявили об уничтожении украинского Ми-8 из захваченного Stinger

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Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила, что сбила один украинский вертолёт Ми-8 из захваченного при освобождении Мариуполя ПЗРК Stinger.
В ДНР заявили об уничтожении украинского Ми-8 из захваченного Stinger
  • © U.S. Army / Sgt. 1st Class Claudio Tejada

«По уточнённым данным, один из сбитых украинских вертолётов Ми-8 был уничтожен подготовленным расчётом из трофейного ПЗРК Stinger, захваченного в ходе освобождения города Мариуполя», — говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.

Отмечается, что на месте падения вертолёта обнаружены тела бойцов националистического полка «Азов». При этом двоим боевикам удалось выжить при падении.

Ранее в Народной милиции Донецкой Народной Республики заявили об уничтожении двух украинских вертолётов недалеко от Мариуполя.

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