В ДНР заявили об обстреле военными ВСУ Донецка ракетами

Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявило, что украинские военные обстреляли Донецк и Озеряновку ракетами и снарядами.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 19:10 — населённый пункт Новгородское — населённый пункт Озеряновка: выпущено 14 снарядов калибра 122 мм; 19:15 — населённый пункт Новомихайловка — город Донецк (Петровский район): выпущено 20 ракет из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

Ранее в ДНР сообщили, что украинские военные выпустили более 200 снарядов и мин по республике.

В штабе территориальной обороны ДНР заявили, что силы республики освободили и установили полный контроль над 135 населёнными пунктами.