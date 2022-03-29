В ДНР сообщили, что украинские военные выпустили более 200 снарядов и мин по республике
- РИА Новости
«С начала текущих суток противник выпустил более 200 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», 122-мм ствольной артиллерии и 120-мм миномётов», — говорится в сообщении в Telegram.
В результате обстрелов один мирный житель погиб, ещё четыре человека получили ранения.
Народная милиция сообщила, что с начала суток военнослужащие республики уничтожили 27 украинских националистов и девять огневых позиций.
Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал в эфире «России 24», что Мариуполь по-прежнему остаётся горячей точкой, где есть микрорайоны, в которых сосредоточены украинские националистические батальоны.
В штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что силы республики освободили и установили полный контроль над 135 населёнными пунктами.