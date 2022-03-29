В ДНР сообщили, что украинские военные выпустили более 200 снарядов и мин по республике

Украинские военные с начала суток выпустили более 200 снарядов и мин по Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Народная милиция ДНР.

«С начала текущих суток противник выпустил более 200 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», 122-мм ствольной артиллерии и 120-мм миномётов», — говорится в сообщении в Telegram.

В результате обстрелов один мирный житель погиб, ещё четыре человека получили ранения.

Народная милиция сообщила, что с начала суток военнослужащие республики уничтожили 27 украинских националистов и девять огневых позиций.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал в эфире «России 24», что Мариуполь по-прежнему остаётся горячей точкой, где есть микрорайоны, в которых сосредоточены украинские националистические батальоны.

В штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что силы республики освободили и установили полный контроль над 135 населёнными пунктами.