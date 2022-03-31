Минобороны России: нарушений режима прекращения огня в Нагорном Карабахе не зафиксировано
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В оборонном ведомстве отметили, что российские миротворцы ведут круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на 27 наблюдательных постах.
«В зоне ответственности российского миротворческого контингента нарушений не зафиксировано», — приводит РИА Новости заявление Минобороны.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном по ситуации вокруг Нагорного Карабаха.