В России сообщили о фактах запугивания персонала АЭС украинской стороной

В российском постпредстве при международных организациях в Вене заявили о запугивании персонала АЭС со стороны Украины за взаимодействие с представителями России.

«Известны факты запугивания персонала украинской стороной, угроз наказания за любое взаимодействие с представителями России, вплоть до уголовного преследования в соответствии с принятым Киевом 3 марта и вступившим в силу 15 марта соответствующим законом», — говорится в Telegram-канале постпредства.

Первый замглавы председателя Верховной рады Украины Александр Корниенко ранее сообщил, что украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон об уголовной ответственности для сотрудничающих с «государством-агрессором».

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить обстоятельства, при которых четыре сотрудника «Росатома» не могут вернуться с Украины в Россию после того, как их направили на Ровенскую АЭС в соответствии с контрактными обязательствами.