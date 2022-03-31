В России сообщили о фактах запугивания персонала АЭС украинской стороной

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В российском постпредстве при международных организациях в Вене заявили о запугивании персонала АЭС со стороны Украины за взаимодействие с представителями России.
В России сообщили о фактах запугивания персонала АЭС украинской стороной
  • © Victor Korniyenko / Wikimedia Commons / CC BY 3.0

«Известны факты запугивания персонала украинской стороной, угроз наказания за любое взаимодействие с представителями России, вплоть до уголовного преследования в соответствии с принятым Киевом 3 марта и вступившим в силу 15 марта соответствующим законом», — говорится в Telegram-канале постпредства.

Первый замглавы председателя Верховной рады Украины Александр Корниенко ранее сообщил, что украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон об уголовной ответственности для сотрудничающих с «государством-агрессором».

Председатель Следственного комитета России Александр  Бастрыкин поручил проверить обстоятельства, при которых четыре сотрудника «Росатома» не могут вернуться с Украины в Россию после того, как их направили на Ровенскую АЭС в соответствии с контрактными обязательствами.

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