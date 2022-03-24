СК проверит ситуацию с четырьмя сотрудниками «Росатома» на Украине
- РИА Новости
«Согласно имеющимся данным, с 23 февраля четверо сотрудников госкорпорации не могут вернуться в Россию с Украины. Специалисты были направлены на Ровенскую АЭС в соответствии с контрактными обязательствами», — говорится в сообщении СК.
Бастрыкин поручил следователям тщательно разобраться в обстоятельствах произошедшего и при наличии оснований возбудить уголовное дело.
Как ранее сообщил «Росатом», четырёх сотрудников госкорпорации с 23 февраля удерживают на Украине — они не могут вернуться на территорию России с Ровенской АЭС.