СК проверит ситуацию с четырьмя сотрудниками «Росатома» на Украине

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить обстоятельства, при которых четыре сотрудника «Росатома» не могут вернуться с Украины в Россию после того, как их направили на Ровенскую АЭС в соответствии с контрактными обязательствами.
СК проверит ситуацию с четырьмя сотрудниками «Росатома» на Украине
  • РИА Новости

«Согласно имеющимся данным, с 23 февраля четверо сотрудников госкорпорации не могут вернуться в Россию с Украины. Специалисты были направлены на Ровенскую АЭС в соответствии с контрактными обязательствами», — говорится в сообщении СК.

Бастрыкин поручил следователям тщательно разобраться в обстоятельствах произошедшего и при наличии оснований возбудить уголовное дело.

Как ранее сообщил «Росатом», четырёх сотрудников госкорпорации с 23 февраля удерживают на Украине — они не могут вернуться на территорию России с Ровенской АЭС.

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