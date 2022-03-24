В «Росатоме» заявили, что четырёх сотрудников госкорпорации удерживают на Украине

Четырёх сотрудников «Росатома» с 23 февраля удерживают на Украине — они не могут вернуться на территорию России с Ровенской АЭС, заявили в госкорпорации.

В департаменте коммуникаций «Росатома» напомнили, что 23 февраля на Ровенскую АЭС, в соответствии с контрактными обязательствами, четырьмя сотрудниками центрального филиала АО «Атомспецтранс» Владимиром Лапиным, Илгизом Хуснетдиновым, Иваном Крячко и Владиславом Шишкиным был доставлен груз.

«С тех пор российские специалисты не могут вернуться в Россию. «Росатом» через постоянное представительство Российской Федерации при международных организациях в Вене уведомил секретариат МАГАТЭ о данном факте, высказав тревогу и озабоченность в связи с неприемлемой ситуацией», — приводит РИА Новости сообщение госкорпорации.

Ранее заместитель министра обороны России Николай Панков заявил, что украинские националисты пошли на очередную опасную провокацию и нанесли удар по подстанции и линиям электропередачи, питающим Чернобыльскую АЭС.

Восстановление энергообеспечения Чернобыльской АЭС и системы физической защиты на Запорожской АЭС проходило при содействии российских специалистов.