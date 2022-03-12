В «Росатоме» сообщили, что специалисты из России консультируют украинский персонал на АЭС
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«В связи с поступающими запросами сообщаем, что управление и эксплуатация Запорожской и Чернобыльской АЭС осуществляется силами украинского эксплуатирующего персонала. Группа из нескольких российских специалистов оказывает ему консультативную помощь», — говорится в сообщении.
Отмечается, что при содействии российских специалистов проходит восстановление энергообеспечения Чернобыльской АЭС и системы физической защиты на Запорожской АЭС.
В «Росатоме» рассказали, что взаимодействие российских и украинских специалистов происходит на регулярной основе в режиме совещаний.
Ранее стало известно, что украинские специалисты приступили к ремонтным работам на повреждённых линиях электропередачи для восстановления внешнего электроснабжения Чернобыльской АЭС.
10 марта белорусские энергетики обеспечили подачу электричества на Чернобыльскую АЭС.