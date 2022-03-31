Капитан первого ранга запаса Горбачёв прокомментировал ситуацию с минами в Чёрном море

Исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе капитан первого ранга в запасе Сергей Горбачёв прокомментировал ситуацию с минами в Чёрном море.

По словам специалиста, в общей сложности Украина установила в акватории Чёрного моря более 400 мин, около десятка из них из-за непрофессионализма минёров, погодных условий и ряда других обстоятельств уже сорвались с якорей.

«Роза ветров и течения в этом районе Чёрного моря таковы, что сорвавшиеся мины дрейфуют не в сторону Крыма, а вдоль побережья Румынии и Болгарии к Босфору, где осуществляется наиболее интенсивное мореплавание, чем создана очень серьёзная угроза», — высказал мнение Горбачёв в беседе с «Парламентской газетой».

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что угроза дрейфующих украинских мин в Чёрном море всё ещё сохраняется.