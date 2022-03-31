За минувшие сутки в ДНР получили ранения более 40 мирных граждан
- РИА Новости
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«За минувшие сутки, с 09:00 30 марта до 09:00 31 марта, в результате обстрелов ВФУ... на всей территории Донецкой Народной Республики ранения различной степени тяжести получили 46 мирных жителей», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что боевики нацбатальона «Азов» держат в осаде Мариупольский роддом №2, в котором находятся около 100 человек, в том числе 37 детей.
Журналист Надана Фридрихсон в стриме «Летучка» рассказала о расстреле одного из мирных жителей прямо во дворе боевиками украинского нацбатальона «Азов».