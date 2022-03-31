За минувшие сутки в ДНР получили ранения более 40 мирных граждан

Короткая ссылка
В Донецкой Народной Республики за минувшие сутки ранения получили более 40 человек, следует из заявления штаба территориальной обороны ДНР со ссылкой на данные Минздрава республики.
За минувшие сутки в ДНР получили ранения более 40 мирных граждан
  • РИА Новости
  • © Виктор Антонюк

«За минувшие сутки, с 09:00 30 марта до 09:00 31 марта, в результате обстрелов ВФУ... на всей территории Донецкой Народной Республики ранения различной степени тяжести получили 46 мирных жителей», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что боевики нацбатальона «Азов» держат в осаде Мариупольский роддом №2, в котором находятся около 100 человек, в том числе 37 детей.

Журналист Надана Фридрихсон в стриме «Летучка» рассказала о расстреле одного из мирных жителей прямо во дворе боевиками украинского нацбатальона «Азов».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить