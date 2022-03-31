Журналист Фридрихсон рассказала о расстреле мирного жителя бойцами «Азова» в Мариуполе

Боевики украинского нацбатальона «Азов» расстреляли мирного жителя прямо во дворе, как только он вышел из подвала, заявила журналист Надана Фридрихсон в стриме «Летучка».

Она привела рассказ мирных жителей города, которые не прятались в подвалах и стали очевидцами преступлений нацбатальона.

«Расстреляли мужчину прямо во дворе. Он вышел из подвала, у него была паника... И они прямо на улице его убили. Причём они слышали их разговор. Они говорили: «Что за придурок» — и открыли по нему огонь», — рассказала Фридрихсон.

Ранее сообщалось, что боевики нацбатальона «Азов» держат в осаде Мариупольский роддом №2, в котором находятся около 100 человек, в том числе 37 детей.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что Мариуполь уже «на 90—95%» освобождён от «бандеровских нациков», в город постепенно возвращается жизнь.