В ДНР заявили, что в осаждённом роддоме в Мариуполе находятся около 100 человек
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Об этом сообщил штаб теробороны ДНР.
«Украинские боевики взяли в осаду мариупольский роддом, не позволяя женщинам выбраться за водой к ближайшей скважине в частном секторе города», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, разрозненные группы националистов могут передвигаться по отдельным районам Мариуполя.
В настоящее время в городе проводится зачистка.