В ДНР заявили, что в осаждённом роддоме в Мариуполе находятся около 100 человек

Короткая ссылка
Боевики нацбатальона «Азов» держат в осаде Мариупольский роддом №2, в котором находятся около 100 человек, в том числе 37 детей.
В ДНР заявили, что в осаждённом роддоме в Мариуполе находятся около 100 человек
  • © РИА Новости / Максим Блинов

Об этом сообщил штаб теробороны ДНР.

«Украинские боевики взяли в осаду мариупольский роддом, не позволяя женщинам выбраться за водой к ближайшей скважине в частном секторе города», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, разрозненные группы националистов могут передвигаться по отдельным районам Мариуполя.

В настоящее время в городе проводится зачистка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить