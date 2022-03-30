В ДНР заявили, что в осаждённом роддоме в Мариуполе находятся около 100 человек

Боевики нацбатальона «Азов» держат в осаде Мариупольский роддом №2, в котором находятся около 100 человек, в том числе 37 детей.

Об этом сообщил штаб теробороны ДНР.

«Украинские боевики взяли в осаду мариупольский роддом, не позволяя женщинам выбраться за водой к ближайшей скважине в частном секторе города», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, разрозненные группы националистов могут передвигаться по отдельным районам Мариуполя.

В настоящее время в городе проводится зачистка.