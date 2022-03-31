Глава Чечни Кадыров заявил об освобождении Мариуполя «на 90%»

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что Мариуполь уже «на 90-95%» освобождён от «бандеровских нациков», в городе постепенно возвращается жизнь.

«Мариуполь уже на 90-95% освобождён от бандеровских отморозков, нациков», — написал он в своём Telegram-канале.

Он рассказал, что жители выходят на улицы из своих убежищ, пользуются автомобилями, есть и те, «кто передумал выезжать в Ростов-на-Дону и возвратился на личном транспорте обратно в Мариуполь».

Кадыров подчеркнул, что депутат Госдумы Адам Делимханов вместе с командующим 8-й гвардейской общевойсковой армии генерал-лейтенантом Андреем Мордвичевым работают в тесной кооперации, объезжают подконтрольную территорию и выявляют возможные огневые позиции.

Ранее Кадыров заявил о продолжении ликвидации разрозненных боевиков нацбатальонов в Мариуполе.