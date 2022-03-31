Глава Чечни Кадыров заявил об освобождении Мариуполя «на 90%»

Короткая ссылка
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что Мариуполь уже «на 90-95%» освобождён от «бандеровских нациков», в городе постепенно возвращается жизнь.

«Мариуполь уже на 90-95% освобождён от бандеровских отморозков, нациков», — написал он в своём Telegram-канале.

Он рассказал, что жители выходят на улицы из своих убежищ, пользуются автомобилями, есть и те, «кто передумал выезжать в Ростов-на-Дону и возвратился на личном транспорте обратно в Мариуполь».

Кадыров подчеркнул, что депутат Госдумы Адам Делимханов вместе с командующим 8-й гвардейской общевойсковой армии генерал-лейтенантом Андреем Мордвичевым работают в тесной кооперации, объезжают подконтрольную территорию и выявляют возможные огневые позиции.

Ранее Кадыров заявил о продолжении ликвидации разрозненных боевиков нацбатальонов в Мариуполе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить