Кадыров заявил о продолжении ликвидации разрозненных боевиков нацбатальонов в Мариуполе

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченские силовики устраняют разрозненных боевиков нацбатальонов в Мариуполе.

Об этом он написал в своём Telegram.

«Успешно продолжается ликвидация разрозненных боевиков националистических батальонов. В ходе наступательных действий чеченские силовики оперативно выявляют и уничтожают огневые позиции противника. Приказы главного командования нашими бойцами выполняются на высшем уровне», — отметил Кадыров.

По его словам, националисты преднамеренно выбирают участки для ведения боя, где ещё есть мирные граждане. В связи с этим задачи по зачистке ответственных участков усложняются, поскольку необходимо свести на нет потери среди мирного населения.

Ранее Кадыров заявил, что в ходе российской спецоперации следует «зайти в Киев и забрать» его.