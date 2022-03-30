Кадыров заявил о продолжении ликвидации разрозненных боевиков нацбатальонов в Мариуполе
- РИА Новости
- © Пресс-служба главы Чеченской Республики
Об этом он написал в своём Telegram.
«Успешно продолжается ликвидация разрозненных боевиков националистических батальонов. В ходе наступательных действий чеченские силовики оперативно выявляют и уничтожают огневые позиции противника. Приказы главного командования нашими бойцами выполняются на высшем уровне», — отметил Кадыров.
По его словам, националисты преднамеренно выбирают участки для ведения боя, где ещё есть мирные граждане. В связи с этим задачи по зачистке ответственных участков усложняются, поскольку необходимо свести на нет потери среди мирного населения.
Ранее Кадыров заявил, что в ходе российской спецоперации следует «зайти в Киев и забрать» его.