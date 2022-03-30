Кадыров заявил о продолжении ликвидации разрозненных боевиков нацбатальонов в Мариуполе

Короткая ссылка
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченские силовики устраняют разрозненных боевиков нацбатальонов в Мариуполе.
Кадыров заявил о продолжении ликвидации разрозненных боевиков нацбатальонов в Мариуполе
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба главы Чеченской Республики

Об этом он написал в своём Telegram.

«Успешно продолжается ликвидация разрозненных боевиков националистических батальонов. В ходе наступательных действий чеченские силовики оперативно выявляют и уничтожают огневые позиции противника. Приказы главного командования нашими бойцами выполняются на высшем уровне», — отметил Кадыров.

По его словам, националисты преднамеренно выбирают участки для ведения боя, где ещё есть мирные граждане. В связи с этим задачи по зачистке ответственных участков усложняются, поскольку необходимо свести на нет потери среди мирного населения.

Ранее Кадыров заявил, что в ходе российской спецоперации следует «зайти в Киев и забрать» его.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить