Кадыров заявил о необходимости «зайти в Киев» в ходе спецоперации

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в ходе российской спецоперации следует «зайти в Киев и забрать» его.

«Я заявляю, что надо завершить начатое, не останавливаться. Надо зайти в Киев и забрать Киев. Если нас оставили возле Киева, то я больше чем уверен, что мы зашли бы в Киев и навели бы порядок», — цитирует Кадырова РИА Новости.

Он также отметил, что чеченские военные готовы выехать в любое место, чтобы выполнить любой приказ любой сложности.

Ранее Кадыров высказался о переговорах в Турции российской и украинской делегаций.