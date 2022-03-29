Кадыров заявил о необходимости «зайти в Киев» в ходе спецоперации
- РИА Новости
- © Пресс-служба главы Чеченской Республики
«Я заявляю, что надо завершить начатое, не останавливаться. Надо зайти в Киев и забрать Киев. Если нас оставили возле Киева, то я больше чем уверен, что мы зашли бы в Киев и навели бы порядок», — цитирует Кадырова РИА Новости.
Он также отметил, что чеченские военные готовы выехать в любое место, чтобы выполнить любой приказ любой сложности.
Ранее Кадыров высказался о переговорах в Турции российской и украинской делегаций.