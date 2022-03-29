Глава Чечни Кадыров высказался о переговорах России и Украины в Турции

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Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался о переговорах в Турции российской и украинской делегаций.
Глава Чечни Кадыров высказался о переговорах России и Украины в Турции
  • РИА Новости
  • © Саид Царнаев

«Думаю, что от этих переговоров никакого толку не будет. Я считаю, что надо полностью закончить начатое: уничтожить бандеровцев, нациков и шайтанов. Только тогда нужно принимать решение, что делать дальше», — сказал Кадыров.

Аудиозапись он опубликовал в Telegram-канале.

28 марта стало известно, что Кадыров находится в Мариуполе. Также сообщалось, что глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и глава Чечни обсудили ход спецоперации по освобождению города от украинских войск.

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