Кадыров находится в Мариуполе
- РИА Новости
- © Пресс-служба главы Чеченской Республики
«С целью поднять боевой дух наших бойцов в Мариуполе находится глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров», — сказал Дудаев.
По его словам, Кадыров привёз дополнительное техническое оснащение.
Ранее Кадыров заявил, что до полного освобождения Мариуполя осталось совсем недолго.
Он отмечал, что участники спецоперации Вооружённых сил России по защите Донбасса «дом за домом освобождают Мариуполь от нацистских бандформирований».