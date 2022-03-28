Кадыров находится в Мариуполе

Глава Чечни Рамзан Кадыров находится в Мариуполе. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на министра Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева.

РИА Новости

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