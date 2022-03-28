Пушилин и Кадыров обсудили ход операции по освобождению Мариуполя
- РИА Новости
Об этом Пушилин написал в своём Telegram-канале.
«Обсудили в Мариуполе с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым ход операции по освобождению города», — заявил он.
Также Пушилин выразил Кадырову признательность за то, что бойцы из Чечни вместе с военными ДНР «изгоняют нацистских преступников с земли Донбасса».
Кроме того, они обсудили планы по дальнейшему взаимодействию, в том числе после окончания боевых действий.
Ранее министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что Кадыров находится в Мариуполе.