Пушилин и Кадыров обсудили ход операции по освобождению Мариуполя

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и глава Чечни Рамзан Кадыров в Мариуполе обсудили ход спецоперации по освобождению города от украинских войск.
Пушилин и Кадыров обсудили ход операции по освобождению Мариуполя
  • РИА Новости

Об этом Пушилин написал в своём Telegram-канале.

«Обсудили в Мариуполе с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым ход операции по освобождению города», — заявил он. 

Также Пушилин выразил Кадырову признательность за то, что бойцы из Чечни вместе с военными ДНР «изгоняют нацистских преступников с земли Донбасса».

Кроме того, они обсудили планы по дальнейшему взаимодействию, в том числе после окончания боевых действий.

Ранее министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что Кадыров находится в Мариуполе.

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