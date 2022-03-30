В Минобороны России заявили о блокировании украинскими военными мирных жителей в Харькове

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Украинские военные продолжают размещать тяжёлую технику в жилых кварталах Харькова, забирают у жителей имущество и используют их в качестве живого щита. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
В Минобороны России заявили о блокировании украинскими военными мирных жителей в Харькове
  • © Chris McGrath/Getty Images

По его словам, украинские военные продолжают применять испытанную тактику размещения тяжёлой военной техники в жилых кварталах.

«Боевики руководствуются прямым приказом из Киева — использовать любое необходимое им имущество и технику гражданского населения, заходить в квартиры и оборудовать в них огневые точки, а при малейшем недовольстве хозяев — расстреливать их на месте», — заявил Мизинцев на брифинге.

Он также сообщил, что жители города заблокированы неонацистами, находятся в заложниках у боевиков в качестве живого щита и не могут выехать по гуманитарным коридорам.

Ранее Мизинцев заявил, что три человека погибли в результате обстрелов украинскими националистами мест массового скопления людей в пригороде Харькова.

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