В Минобороны России заявили о блокировании украинскими военными мирных жителей в Харькове
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По его словам, украинские военные продолжают применять испытанную тактику размещения тяжёлой военной техники в жилых кварталах.
«Боевики руководствуются прямым приказом из Киева — использовать любое необходимое им имущество и технику гражданского населения, заходить в квартиры и оборудовать в них огневые точки, а при малейшем недовольстве хозяев — расстреливать их на месте», — заявил Мизинцев на брифинге.
Он также сообщил, что жители города заблокированы неонацистами, находятся в заложниках у боевиков в качестве живого щита и не могут выехать по гуманитарным коридорам.
Ранее Мизинцев заявил, что три человека погибли в результате обстрелов украинскими националистами мест массового скопления людей в пригороде Харькова.