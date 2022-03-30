Сенатор Цеков прокомментировал заявление президента Южной Осетии об объединении с Россией

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Полина Полетаева
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что президент Южной Осетии Анатолий Бибилов назвал объединение с Россией стратегической целью республики.
Сенатор Цеков прокомментировал заявление президента Южной Осетии об объединении с Россией
  • © РИА Новости / Нина Зотина

«Я считаю, что та ситуация, которая складывается в связи с проведением специальной военной операции и с действиями мирового сообщества в лице США и Европы, которое нарушило все мыслимые и немыслимые нормы международных и экономических отношений, появляются новые возможности», — сказал сенатор.

По его словам, на основе проведения референдума можно обсуждать вопрос об объединении Южной Осетии с Россией.

«Если будет на то добрая воля и желание народа, проживающего там, я считаю, мы вполне можем включить эти территории в состав России», — добавил Цеков.

Ранее президент Южной Осетии сообщил, что объединение с Россией является стратегической целью республики. По его словам, власти будут двигаться по этому пути.

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