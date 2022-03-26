Военные из Южной Осетии отправились в Донбасс

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что военнослужащие республики выехали в Донбасс для участия в российской спецоперации.

Об этом, как передает РИА Новости, Бибилов сообщил в своём Telegram-канале.

«Наши ребята едут исполнять воинский долг с гордо поднятым знаменем. Пообщался с ними, прочувствовал их высокий боевой дух. Они просто горят — кровь аланская даёт о себе знать... Потому что, если фашизм не задавить на дальних рубежах, завтра он снова проявит себя здесь по отношению к нашей Родине», — заявил он.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об отправке для участия в спецоперации на Украине новых подразделений из республики.