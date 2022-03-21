Кадыров рассказал об отправке новых подразделений из Чечни на Украину
- РИА Новости
- © Пресс-служба главы Чеченской Республики
«Это лишь малая часть из числа желающих послужить своему государству. Тысячи добровольцев и сотрудников силовых структур из Чеченской Республики рвутся в бой, но мы отобрали из них самых лучших и мотивированных воинов», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.
Он отметил, что не сомневается в выполнении военнослужащими своих боевых задач.
По словам Кадырова, в ближайшее время силовики прибудут в места дислокации на Украине.
Ранее Кадыров заявил, что ситуация в Мариуполе постепенно стабилизируется.