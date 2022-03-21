Кадыров рассказал об отправке новых подразделений из Чечни на Украину

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Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об отправке для участия в спецоперации на Украине новых подразделений из республики.
Кадыров рассказал об отправке новых подразделений из Чечни на Украину
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба главы Чеченской Республики

«Это лишь малая часть из числа желающих послужить своему государству. Тысячи добровольцев и сотрудников силовых структур из Чеченской Республики рвутся в бой, но мы отобрали из них самых лучших и мотивированных воинов», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Он отметил, что не сомневается в выполнении военнослужащими своих боевых задач.

По словам Кадырова, в ближайшее время силовики прибудут в места дислокации на Украине.

Ранее Кадыров заявил, что ситуация в Мариуполе постепенно стабилизируется.

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