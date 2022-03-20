Кадыров заявил о постепенной стабилизации ситуации в Мариуполе

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что ситуация в Мариуполе постепенно стабилизируется.

«Мариуполь постепенно становится чище. Благодаря профессионализму российских и донецких бойцов задачи по спасению мирных жителей освобождённых городов и сёл успешно решаются», — написал он в своём Telegram-канале.

По его словам, бойцы продолжают «подбадривать друг друга и наводить страх на бандитскую нечисть».

«В этом и проявляется сущность боевого духа, который ничем не сломить, даже самыми массированными бомбёжками или огромным количеством вражеской силы», — отметил глава Чечни.

Ранее Кадыров заявил, что на Украину прибыл новый батальон чеченских добровольцев.