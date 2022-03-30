Президент Южной Осетии назвал объединение с Россией стратегической целью республики

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов сообщил, что объединение с Россией является стратегической целью республики.

«Я считаю, что объединение с Россией — наша стратегическая цель. Наш путь. Чаяние народа. И по этому пути мы будем двигаться. Соответствующие юридические шаги мы сделаем в ближайшее время», — приводит его выступление пресс-служба партии «Единая Россия» в Telegram.

По словам Бибилова, русский мир в настоящее время отстаивает интересы тех, кто ему привержен, кто выступает против нацизма, а также уважает общечеловеческие ценности и принятые всем международным сообществом основополагающие права и нормы.

Ранее президент Южной Осетии заявил, что военнослужащие республики выехали в Донбасс для участия в российской спецоперации.