Кравцов заявил, что в украинских учебниках описана подготовка детей к войне

Короткая ссылка
Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что в украинских учебниках истории описана подготовка детей к войне, в частности с Россией.
Кравцов заявил, что в украинских учебниках описана подготовка детей к войне
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

Об этом информирует РИА Новости

Он рассказал, что, согласно украинским учебникам, Россия является «потенциальным первым врагом Украины».

«Описана подготовка детей к войне, в частности с Россией, как это делать», — сказал Кравцов.

16 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете изготовления и распространения информационной продукции, пропагандирующей действия России. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить