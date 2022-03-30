Кравцов заявил, что в украинских учебниках описана подготовка детей к войне
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Об этом информирует РИА Новости.
Он рассказал, что, согласно украинским учебникам, Россия является «потенциальным первым врагом Украины».
«Описана подготовка детей к войне, в частности с Россией, как это делать», — сказал Кравцов.
16 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете изготовления и распространения информационной продукции, пропагандирующей действия России.