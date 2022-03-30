Небензя обвинил Запад в непоследовательности из-за требований гумпауз на Украине

Короткая ссылка
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Запад проявляет непоследовательность и лицемерие в своих требованиях гуманитарных пауз на Украине.

«Коллеги, сложно не поразиться вашей непоследовательности», — заявил Небензя. Его слова приводит ТАСС.

Он напомнил, что ранее большинство членов Совбеза ООН отвергло российский проект гуманитарной резолюции, который должен был быть принят для разрешения гуманитарного кризиса на востоке Украины.

«В этой связи сегодняшние заявления, в особенности западных делегаций, звучат весьма лицемерно», — подчеркнул Небензя.

Ранее Россия и Украина согласовали открытие девяти дополнительных коридоров для эвакуации беженцев на Запорожском и Полтавском направлениях.

В Минобороны объявили, что Российская Федерация в ходе военной спецоперации на Украине продолжит ежедневно открывать и обеспечивать гуманитарные коридоры на всех направлениях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить