Небензя обвинил Запад в непоследовательности из-за требований гумпауз на Украине

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Запад проявляет непоследовательность и лицемерие в своих требованиях гуманитарных пауз на Украине.

«Коллеги, сложно не поразиться вашей непоследовательности», — заявил Небензя. Его слова приводит ТАСС.

Он напомнил, что ранее большинство членов Совбеза ООН отвергло российский проект гуманитарной резолюции, который должен был быть принят для разрешения гуманитарного кризиса на востоке Украины.

«В этой связи сегодняшние заявления, в особенности западных делегаций, звучат весьма лицемерно», — подчеркнул Небензя.

Ранее Россия и Украина согласовали открытие девяти дополнительных коридоров для эвакуации беженцев на Запорожском и Полтавском направлениях.

В Минобороны объявили, что Российская Федерация в ходе военной спецоперации на Украине продолжит ежедневно открывать и обеспечивать гуманитарные коридоры на всех направлениях.