Минобороны: согласованы девять гумкоридоров на Запорожском и Полтавском направлениях

Россия и Украина согласовали открытие девяти дополнительных коридоров для эвакуации беженцев на Запорожском и Полтавском направлениях. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«На текущие сутки Киев заявил об открытии девяти дополнительных коридоров на Запорожском и Полтавском направлениях. Российская Федерация согласилась и с этими предложениями. На всех маршрутах, в том числе заявленных украинской стороной, Вооружённые силы России продолжают выполнять взятые на себя обязательства по соблюдению режимов тишины», — заявил Мизинцев.

Он отметил, что Киев по-прежнему отказывается согласовывать маршруты перехода своих граждан на территорию России.

Ранее в Минобороны России объявили о принятии решения сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях.

В ведомстве объявили, что Российская Федерация в ходе военной спецоперации на Украине продолжит ежедневно открывать и обеспечивать гуманитарные коридоры на всех направлениях.