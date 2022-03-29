Минобороны России: за сутки эвакуированы свыше 19 тысяч человек из ДНР, ЛНР и с Украины

Короткая ссылка
Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев объявил, что силами российского Минобороны за прошедшие сутки эвакуированы свыше 19,2 тыс. человек из Донецкой и Луганской народных республик и с Украины.
Минобороны России: за сутки эвакуированы свыше 19 тысяч человек из ДНР, ЛНР и с Украины
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

«Без участия официальных властей из Донецкой и Луганской народных республик, а также опасных районов Украины эвакуированы в Россию 19 247 человек, из них 4078 детей», — заявил Мизинцев.

Всего с начала проведения специальной операции эвакуированы более 488 тыс. человек, в том числе 101 423 ребёнка.

Также сообщалось, что российские военные за сутки эвакуировали из Мариуполя более 3 тыс. человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить