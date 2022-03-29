Минобороны России: за сутки эвакуированы свыше 19 тысяч человек из ДНР, ЛНР и с Украины

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев объявил, что силами российского Минобороны за прошедшие сутки эвакуированы свыше 19,2 тыс. человек из Донецкой и Луганской народных республик и с Украины.

«Без участия официальных властей из Донецкой и Луганской народных республик, а также опасных районов Украины эвакуированы в Россию 19 247 человек, из них 4078 детей», — заявил Мизинцев.

Всего с начала проведения специальной операции эвакуированы более 488 тыс. человек, в том числе 101 423 ребёнка.

Также сообщалось, что российские военные за сутки эвакуировали из Мариуполя более 3 тыс. человек.