Минобороны России: за сутки эвакуированы свыше 19 тысяч человек из ДНР, ЛНР и с Украины
- РИА Новости
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«Без участия официальных властей из Донецкой и Луганской народных республик, а также опасных районов Украины эвакуированы в Россию 19 247 человек, из них 4078 детей», — заявил Мизинцев.
Всего с начала проведения специальной операции эвакуированы более 488 тыс. человек, в том числе 101 423 ребёнка.
Также сообщалось, что российские военные за сутки эвакуировали из Мариуполя более 3 тыс. человек.