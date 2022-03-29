Российские военные за сутки эвакуировали из Мариуполя более 3 тысяч человек

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Российские военные без участия киевских властей за сутки эвакуировали из Мариуполя 3135 человек. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Российские военные за сутки эвакуировали из Мариуполя более 3 тысяч человек
  • РИА Новости
  • © Виктор Антонюк

«29 марта из Мариуполя также без какого-либо участия украинской стороны удалось эвакуировать 3135 человек. Всего от беспредела, устроенного неонацистами, из города спасены уже 108 802 человека», — заявил Мизинцев.

Ранее RT публиковал кадры уличных боёв в Мариуполе, на которых российские военные и Народная милиция ДНР зачищают город от бойцов националистического батальона «Азов».

Житель Мариуполя на условиях анонимности рассказал RT, как бойцы националистического батальона «Азов» убивали мирных жителей.

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