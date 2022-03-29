Минобороны: нацбаты получают указания от киевских властей снимать постановочные видео
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«По свидетельствам сдавшихся в плен украинских военнослужащих, в националистические батальоны систематически поступают указания от киевских властей на подготовку постановочных видеосюжетов о бесчинствах и массовых убийствах мирных граждан, мародёрстве и разрушениях социальной инфраструктуры, совершённых якобы российскими военнослужащими», — заявил Мизинцев.
По его словам, для выполнения поручений националисты не жалеют ни женщин, ни стариков, ни детей.
«Задача таких материалов — создание негативного информационного фона вокруг проведения специальной военной операции Вооружёнными силами России», — пояснил Мизинцев.
29 марта Следственный комитет России возбудил дело о покушении на убийство по факту видео с пленными на Украине.
Ранее в сети были распространены видеоролики, на которых украинские националисты стреляют по ногам пленным, допрашивая их.
Подробнее — в материале RT.