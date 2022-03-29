Минобороны: нацбаты получают указания от киевских властей снимать постановочные видео

Бойцы националистических батальонов на Украине получают указания от киевских властей снимать постановочные видео о мародёрствах и массовых убийствах, якобы совершаемых российскими военнослужащими. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«По свидетельствам сдавшихся в плен украинских военнослужащих, в националистические батальоны систематически поступают указания от киевских властей на подготовку постановочных видеосюжетов о бесчинствах и массовых убийствах мирных граждан, мародёрстве и разрушениях социальной инфраструктуры, совершённых якобы российскими военнослужащими», — заявил Мизинцев.

По его словам, для выполнения поручений националисты не жалеют ни женщин, ни стариков, ни детей.

«Задача таких материалов — создание негативного информационного фона вокруг проведения специальной военной операции Вооружёнными силами России», — пояснил Мизинцев.

29 марта Следственный комитет России возбудил дело о покушении на убийство по факту видео с пленными на Украине.

Ранее в сети были распространены видеоролики, на которых украинские националисты стреляют по ногам пленным, допрашивая их.

Подробнее — в материале RT.