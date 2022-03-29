В ДНР заявили об обстреле Горловки со стороны украинских военных

Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявило, что украинские войска обстреляли Горловку.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 20:15 — н. п. Дзержинск — н. п. Горловка, выпущено восемь снарядов калибром 122 мм», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

Ранее в ДНР сообщили, что украинские военные выпустили более 200 снарядов и мин по республике.

В штабе территориальной обороны ДНР заявили, что силы республики освободили и установили полный контроль над 135 населёнными пунктами.