Путин рассказал Макрону о гумпомощи и мерах по эвакуации мирных граждан из Мариуполя

Российский лидер Владимир Путин в телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном рассказал о мерах, принимаемых для оказания гуманитарной помощи и безопасной эвакуации мирного населения в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент России подробно информировал о принимаемых российскими военными мерах по предоставлению неотложной гуманитарной помощи», — сказано в сообщении.

Путин также рассказал об обеспечении безопасной эвакуации мирных граждан, в том числе из Мариуполя.

Он заявил, что для разрешения тяжёлой гуманитарной ситуации в Мариуполе украинские боевики-националисты должны остановить сопротивление и сложить оружие.

29 марта в штабе территориальной обороны ДНР сообщили об эвакуации ещё 304 человек из Мариуполя в село Безыменное в Донецкой Народной Республике.

Ранее RT публиковал кадры уличных боёв в Мариуполе, на которых российские военные и Народная милиция ДНР зачищают город от бойцов националистического батальона «Азов».