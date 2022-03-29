Путин рассказал Макрону о гумпомощи и мерах по эвакуации мирных граждан из Мариуполя
- РИА Новости
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«Президент России подробно информировал о принимаемых российскими военными мерах по предоставлению неотложной гуманитарной помощи», — сказано в сообщении.
Путин также рассказал об обеспечении безопасной эвакуации мирных граждан, в том числе из Мариуполя.
Он заявил, что для разрешения тяжёлой гуманитарной ситуации в Мариуполе украинские боевики-националисты должны остановить сопротивление и сложить оружие.
29 марта в штабе территориальной обороны ДНР сообщили об эвакуации ещё 304 человек из Мариуполя в село Безыменное в Донецкой Народной Республике.
Ранее RT публиковал кадры уличных боёв в Мариуполе, на которых российские военные и Народная милиция ДНР зачищают город от бойцов националистического батальона «Азов».