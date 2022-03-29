Преподаватель Питтсбургского университета объяснил игнорирование Западом пыток пленных на Украине

Преподаватель юрфака Питтсбургского университета Дэн Ковалик в беседе с RT объяснил, почему на Западе игнорируют пытки российских военнопленных со стороны украинских националистов.

«Конечно, на Западе СМИ изо всех сил стараются поддерживать ту линию подачи информации, что «русские плохие, украинцы хорошие, в этом конфликте нам нужно отправлять украинцам оружие, а может, даже установить бесполётную зону», — сказал он.

По словам Ковалика, поскольку нарушение Женевских конвенций украинскими военными не вписывается в данный контекст, то на Западе это «по сути, игнорируют».

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факты жестокого обращения с военнопленными на Украине. СК возбудил уголовное дело.

В сети были распространены видеоролики, на которых украинский националист жестоко убивает россиянина, руки которого связаны за спиной. На ещё одном ролике националисты стреляют по ногам пленным, допрашивая их.

Подробнее — в материале RT.