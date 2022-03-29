Преподаватель Питтсбургского университета объяснил игнорирование Западом пыток пленных на Украине
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«Конечно, на Западе СМИ изо всех сил стараются поддерживать ту линию подачи информации, что «русские плохие, украинцы хорошие, в этом конфликте нам нужно отправлять украинцам оружие, а может, даже установить бесполётную зону», — сказал он.
По словам Ковалика, поскольку нарушение Женевских конвенций украинскими военными не вписывается в данный контекст, то на Западе это «по сути, игнорируют».
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факты жестокого обращения с военнопленными на Украине. СК возбудил уголовное дело.
В сети были распространены видеоролики, на которых украинский националист жестоко убивает россиянина, руки которого связаны за спиной. На ещё одном ролике националисты стреляют по ногам пленным, допрашивая их.
Подробнее — в материале RT.