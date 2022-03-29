Мединский: Россия получила письменные предложения от украинской делегации

Глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что российская сторона получила письменные предложения украинской делегации. Москва рассмотрит предложения и даст на них ответ.

«Мы получили письменные предложения украинской делегации. Как я понимаю, согласованные с руководством Украины», — сказал глава российской делегации.

Он объяснил, что представленные предложения — «ни в коем случае не положения договора».

«Это предложения украинской стороны, которые мы считаем конструктивным шагом в поиске компромиссов и которые будут Россией рассмотрены, будет дан соответствующий ответ», — заявил Мединский.

Он также сообщил, что предложения Украины по гарантиям безопасности не распространяются на территорию Крыма и Донбасса.

Мединский добавил, что Москва на переговорах с Киевом настаивает на комплексном договоре с учётом жизненно важных для России позиций.

Мединский также назвал конструктивными переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле.