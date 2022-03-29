Песков опроверг информацию о принудительном вывозе украинских беженцев в Россию

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Информация о том, что украинских беженцев принудительно вывозят в Россию, не соответствует действительности, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Песков опроверг информацию о принудительном вывозе украинских беженцев в Россию
  • РИА Новости
  • © Сергей Пивоваров

«Это ложь. Это не соответствует действительности», — сказал он, подчеркнув, что украинские беженцы приезжают на территорию России добровольно.

По словам Пескова, российские военные помогают мирным гражданам покидать Мариуполь.

«Эти люди находятся в опасности, когда они пытаются покинуть эти населённые пункты, потому что их просто расстреливают в спину. На этот счёт имеется уже большое количество рассказов непосредственных очевидцев», — добавил пресс-секретарь президента России.

Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что Мариуполь по-прежнему остаётся горячей точкой.

Как сообщили ранее в МЧС Донецкой Народной Республики, ведомство сформировало списки граждан, эвакуированных с территорий, контролируемых украинской стороной. Для тех, кто разыскивает своих близких, министерство организовало горячую линию.

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