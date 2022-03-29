В ДНР сообщили о гибели 67 мирных жителей за 40 дней из-за обстрелов украинских войск

За 40 дней эскалации ситуации со стороны ВСУ в ДНР погибли 67 мирных жителей, заявили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

РИА Новости

«За 40 дней эскалации со стороны ВФУ погибли 67 мирных жителей. Ранения различной степени тяжести получили 742 мирных жителя (487 — с ранее освобождённой территории), в том числе 53 ребёнка», — говорится в сообщении СЦКК. По словам официального представителя Народной милиции ДНР полковника Эдуарда Басурина, два мирных жителя погибли, 29 получили ранения вследствие обстрелов ВСУ за минувшие сутки. Офицер армии Донецкой Народной Республики рассказал RT о продвижении войск в Марьинке.