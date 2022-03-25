Офицер армии ДНР рассказал о продвижении войск в Марьинке

Офицер армии Донецкой Народной Республики рассказал RT о продвижении войск в Марьинке.

«Против нас тут 54-я бригада якобы ВСУ, но она переформатирована из нацбатов. В своё время, два года назад, когда якобы легализовали эти националистические батальоны, просто-напросто дали названия — и всё. Пленных, которых мы брали... Обычный человек в таких условиях, в каких они находятся, не выдержит. Глаза безумные, не понимает, что делает. Какие-то лекарства попадаются, колбы запечатанные, какие-то наркотики, психотропные вещества. И также наёмники... Сегодня даже слышали голоса нерусские — однозначно иностранцы», — сказал он.

Также офицер армии ДНР выразил мнение, что Марьинка в скором времени будет полностью зачищена.

«Думаю, на днях Марьинка будет наша, всё будет зачищено. Пойдём дальше, тем более что у меня родина впереди, я хочу домой», — добавил он.

Ранее стрингер RT Андрей Филатов снял на видео работу морской пехоты при зачистке Мариуполя.