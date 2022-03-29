Басурин: за минувшие сутки в ДНР погибли два мирных жителя, 29 получили ранения
- РИА Новости
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«Обстрелы — «Грады», 152, 122, миномёты 120-миллиметровые, за минувшие сутки было выпущено более 250 снарядов. В результате этих обстрелов на данный момент двое погибших, 29 раненых», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее в ДНР сообщили о пострадавшей в результате обстрела со стороны украинской армии восьмилетней девочке.
Следственный комитет России возбудил два новых уголовных дела по фактам обстрелов украинской стороной территорий Донецкой и Луганской народных республик.