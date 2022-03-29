Басурин: за минувшие сутки в ДНР погибли два мирных жителя, 29 получили ранения

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Два мирных жителя погибли, 29 получили ранения вследствие обстрелов ВСУ за минувшие сутки, заявил в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин.
Басурин: за минувшие сутки в ДНР погибли два мирных жителя, 29 получили ранения
  • РИА Новости
  • © Сергей Аверин

«Обстрелы — «Грады», 152, 122, миномёты 120-миллиметровые, за минувшие сутки было выпущено более 250 снарядов. В результате этих обстрелов на данный момент двое погибших, 29 раненых», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее в ДНР сообщили о пострадавшей в результате обстрела со стороны украинской армии восьмилетней девочке.

Следственный комитет России возбудил два новых уголовных дела по фактам обстрелов украинской стороной территорий Донецкой и Луганской народных республик.

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