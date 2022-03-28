CNN: в ООН призвали расследовать ситуацию с пытками российских пленных на Украине

ООН призывает расследовать ситуацию с видео, где показано жестокое обращение украинских националистов с пленными российскими военными. Об этом заявила глава мониторинговой миссии по правам человека на Украине Матильда Богнер.

«Мы призываем власти обеих сторон провести полное расследование обвинений, которые возникли вслед за появлением этих видео», — приводит CNN слова Богнер.

Она отметила, что ООН всё ещё «в процессе проверки всех опубликованных материалов», и добавила, что они «вызывают серьёзную обеспокоенность».

Ранее официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что не видел видео с пытками российских военнопленных на Украине, но указал на важность соблюдения Женевских конвенций в отношении военнопленных.

27 марта глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными российскими военными.

Как отметили в СК, на видео, опубликованном ранее, националисты крайне жестоко обращаются с пленными.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что боевики, причастные к издевательствам, и руководители киевского режима, призывающие к издевательствам над российскими военными, будут найдены и понесут суровую ответственность.