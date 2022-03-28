CNN: в ООН призвали расследовать ситуацию с пытками российских пленных на Украине
«Мы призываем власти обеих сторон провести полное расследование обвинений, которые возникли вслед за появлением этих видео», — приводит CNN слова Богнер.
Она отметила, что ООН всё ещё «в процессе проверки всех опубликованных материалов», и добавила, что они «вызывают серьёзную обеспокоенность».
Ранее официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что не видел видео с пытками российских военнопленных на Украине, но указал на важность соблюдения Женевских конвенций в отношении военнопленных.
27 марта глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными российскими военными.
Как отметили в СК, на видео, опубликованном ранее, националисты крайне жестоко обращаются с пленными.
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что боевики, причастные к издевательствам, и руководители киевского режима, призывающие к издевательствам над российскими военными, будут найдены и понесут суровую ответственность.