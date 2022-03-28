В ООН заявили о необходимости соблюдения Женевских конвенций о военнопленных

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Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что не видел видео с пытками российских военнопленных на Украине, но указал на важность соблюдения Женевских конвенций в отношении военнопленных.
В ООН заявили о необходимости соблюдения Женевских конвенций о военнопленных
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«Мы не видели этого видео, но важно в принципе, чтобы со всеми пленными военнослужащими обращались в соответствии с Женевскими конвенциями», — цитирует РИА Новости Дюжаррика.

27 марта глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными российскими военными.

Как отметили в СК, на видео, опубликованном ранее, националисты крайне жестоко обращаются с пленными.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что боевики, причастные к издевательствам, и руководители киевского режима, призывающие к издевательствам над российскими военными, будут найдены и понесут суровую ответственность.

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