В ДНР сообщили о гибели мирного жителя Старомихайловки из-за обстрела ВСУ

В представительство ДНР в СЦКК поступила информация о гибели мирного жителя посёлка городского типа Старомихайловка из-за обстрела со стороны украинских военных.

«Снаряд попал в частный жилой дом по улице Марченко, вызвав возгорание, что стало причиной гибели мужчины. Анкетные данные погибшего устанавливаются», — говорится в сообщении.

Ранее глава администрации столицы ДНР Алексей Кулемзин сообщил о ранении двух мирных жителей Донецка из-за обстрела ВСУ.

В Народной милиции республики также заявили, что подразделения ПВО сбили три украинские ракеты «Точка-У» за минувшие сутки.