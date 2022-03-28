В ДНР сообщили о гибели мирного жителя Старомихайловки из-за обстрела ВСУ
- AFP
- © Viktor ANTONYUK
«Снаряд попал в частный жилой дом по улице Марченко, вызвав возгорание, что стало причиной гибели мужчины. Анкетные данные погибшего устанавливаются», — говорится в сообщении.
Ранее глава администрации столицы ДНР Алексей Кулемзин сообщил о ранении двух мирных жителей Донецка из-за обстрела ВСУ.
В Народной милиции республики также заявили, что подразделения ПВО сбили три украинские ракеты «Точка-У» за минувшие сутки.