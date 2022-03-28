Два человека пострадали в результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка

В результате обстрела со стороны украинских военных Киевского района Донецка 28 марта пострадали два человека, заявил глава горадминистрации Алексей Кулемзин.

«Два человека получили травмы в результате утреннего обстрела Киевского района. Один из пострадавших самостоятельно обратился в травмпункт, второй доставлен в городскую больницу №20», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее в представительстве республики в СЦКК сообщили об обстреле Донецка из РСЗО «Град», украинские военные выпустили 20 ракет.

В Народной милиции ДНР заявили, что подразделения ПВО сбили три украинские ракеты «Точка-У» за минувшие сутки.